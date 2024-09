Ottaiano: “Napoli squadra fortissima, Meret miglior portiere italiano”

Antonio Ottaiano è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” soffermandosi anche sul portiere del Napoli Alex Meret.

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha parlato del Napoli di Antoni Conte ma anche nello specifico di Romelu Lukaku, David Neres, Khvicha Kvaratskhelia ed Alex Meret.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “Radio Marte”:

Non si può discutere su Lukaku: uno che in un contesto non ottimale come quello di Roma, tra cambi di allenatore e questioni di spogliatoio ha realizzato 21 reti. Sicuramente il belga andrà in doppia cifra abbondante, inoltre invito a notare la sua utilità nell’uno-due e la sua capacità di fare spazio e servire assist, a prescindere dal gol. Se poi a lui aggiungiamo Kvaratskhelia, Neres e i giocatori di qualità che segnano in campo ci accorgiamo di quanto la squadra sia fortissima. Poi c’è Alex Meret che tecnicamente è il miglior portiere italiano. In questi anni ha manifestato qualche lacuna dovuta alle uscite, alla comunicazione con i compagni in difesa, ma mi sembra che certe piccole lacune le stia colmando, dimostrando di essere un grande portiere.”

