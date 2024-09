Infortunio Maignan, non c’è lesione ma il derby è a rischio

Il portiere del Milan Mike Maignan ha riportato un infortunio durante la gara di Champions League contro il Liverpool.

Mike Maignan, estremo difensore del Milan, è stato protagonista di un infortunio avvenuto nella serata di ieri, durante l’esordio in Champions League. Nel corso della sfida contro il Liverpool, persa per 3-0, il giocatore è uscito dal campo in anticipo a causa di un problema alla coscia. Nonostante per fortuna non c’è alcuna lesione Mike Maignan potrebbe non prendere parte al derby contro l’Inter in programma la prossima domenica.

Di seguito quanto riporta Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale:

“L’esordio stagionale in Champions League è finito con una sconfitta per il Milan, battuto 1-3 in casa dal Liverpool. Oltre al risultato, un’altra brutta notizia per i tifosi rossoneri è quella dell’infortunio di Mike Maignan, uscito al 51′ minuto per un problema alla coscia. Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 settembre, Maignan ha fatto dei controlli, che hanno evidenziato una forte contusione alla coscia destra. Non c’è quindi una lesione né un lungo stop, come si temeva, anche se il portiere resta in forte dubbio per il derby di domenica. Nessun problema, invece, per Calabria, che è già rientrato in gruppo nell’allenamento di stamattina.”

