Alvino: “Vi svelo la differenza tra Spalletti ed i suoi predecessori”

Il giornalista Carlo Alvino fa delle dichiarazioni sul tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

Carlo Alvino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha fatto delle dichiarazioni più che positive su Luciano Spalletti. In particolare il giornalista si è concentrato sulla differenza dell’attuale tecnico azzurro e dei suoi predecessori.

“La partita contro il Leicester ha dato al Napoli di Spalletti una spinta emotiva, motivo per il quale contro l’Udinese gli azzurri hanno fatto una gara eccellente. Questa squadra ha fatto un salto di qualità enorme, ha battuto squadre importanti come la Juventus. Il voto che do a Luciano Spalletti per ora è 9-, ha dato prova di avere una grande personalità. In tempi brevi è riuscito a concludere qualcosa, i suoi predecessori non ci sono riusciti neanche a lungo termine.”

