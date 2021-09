Spalletti ha sempre saputo delle qualità del Napoli e le ha tirate fuori

Luciano Spalletti continua ad esaltare gara dopo gara le qualità del Napoli.

Il Napoli continua a macinare punti ed essere in cima alla classifica di Serie A. Luciano Spalletti non ha cambiato quasi nulla della squadra dello scorso anno, ma il cambiamento si nota eccome. Sicuramente è merito del mister, come riporta anche il Corriere dello Sport.

“Quando Spalletti ha accettato l’offerta di De Laurentiis, sapeva di avere a disposizione una qualità notevole e ci ha puntato forte. È lo stesso Napoli di un anno fa più Anguissa. È una squadra curata nei dettagli, l’ossessione di questo allenatore dalle mani callose (quanto gli piacciono i campi da coltivare) e dal pensiero fino. Ha dato consapevolezza ai giocatori, basta vedere Fabian Ruiz, il suo modo armonico di guidare la manovra, il forte senso di responsabilità collettiva che avverte, per capire il nuovo Napoli.”

