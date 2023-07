Napoli, il primo rinforzo arriva dal Verona. Faraoni sarà il vice Di Lorenzo

Il Napoli pronto a chiudere per Faraoni

Il Napoli ha messo nel mirino il difensore del Verona Davide Faraoni, che con ogni probabilità verrà scelto come vice Di Lorenzo. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il terzino del Verona interessa e già nelle prossime settimane potrebbe diventare azzurro. Possibile che con l’arrivo di Faraoni parta nuovamente in prestito Zanoli, con destinazione Genova ma questa volta sponda rossoblù.

Fonte immagine in evidenza: pixabay.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elisabetta Gregoraci si racconta in un’intervista