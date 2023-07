Tuttosport – Osimhen, Napoli lavora al rinnovo: giocatore sempre più vicino alla conferma.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro di Victor Osimhen, che sembrerebbe essere ad un passo dal rinnovo. “Sono frequenti i contatti telefonici tra De Laurentiis ed il suo agente Roberto Calenda. Finora non sono arrivate offerte sia economicamente (120 milioni il Chelsea) che come prestigio, tali da convincere il bomber a lasciare il Napoli. Per questa ragione ad oggi è molto più probabile la sua permanenza nel team partenopeo con un rinnovo da 7 milioni annui fino al 2027”.

