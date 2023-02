Napoli, è fatta per due rinnovi: ecco quando saranno annunciati

In casa Napoli sarebbe tutto pronto per i rinnovi di due azzurri: il difensore Amir Rrahmani ed il centrocampista Stanislav Lobotka.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino il Napoli avrebbe trovato l’accordo relativo a ben due rinnovi. Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka sarebbero infatti pronti a rinnovare il loro contratto con il club partenopeo, tuttava per l’annuncio si dovrà attendere ancora un po’.

Ecco quanto si legge in merito:

“Intanto la dirigenza napoletana è al lavoro anche per il futuro, valutando i vari rinnovi da trattare. I due in prima fila per prolungare il contratto sono Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani. L’accordo è ormai cosa fatta, secondo quelli che sono i nuovi standard del club azzurro, ovvero al di sotto dei 2.5 milioni di euro. Per gli annunci bisognerà però aspettare ancora: De Laurentiis non vuole distrazioni visto l’ottimo momento della squadra e tutto sarà rimandato a quando il traguardo sarà stato superato.”

