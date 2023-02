Napoli, De Laurentiis fissa il premio Champions per la squadra

De Laurentiis pensa alla Champions, svelato il premio fissato per la squadra

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe già fissato un premio inerente al cammino degli azzurri in Champions, che riprenderà il 21 febbraio con la trasferta di Francoforte. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il numero uno del club azzurro sarebbe pronto a stanziare un grosso riconoscimento in denaro al gruppo squadra. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Alla squadra andrebbe tutto il montepremi nel caso in cui si raggiungesse il clamoroso traguardo (il club incasserebbe non meno di 121 milioni di euro), ma per ogni passaggio di turno arriverà un bonifico sul conto corrente di tutti”.

