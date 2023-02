Mercato Milan, bilancio passivo di 40 milioni di euro

La Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato del Milan, in particolare sul saldo attuale che sarebbe in rosso.

Il recente mercato del Milan non sarebbe stato per nulla positiva per la Società rossonera. A fare il punto della situazione ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, sostenendo che ad oggi il club avrebbe un bilancio in rosso di circa 40 milioni di euro. Inoltre i rossoneri non riescono a trovare la vittoria da diverso tempo, precisamente dallo scorso 4 gennaio.

Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“C’è chi ha sbagliato anche di più, come la società: il mercato post-scudetto si è rivelato fallimentare, ha indebolito la squadra anziché rinforzarla. Il Milan ha chiuso la campagna acquisti estiva con un saldo in rosso per circa 40 milioni, mentre il saldo del Napoli che oggi vola a 18 piani più su è in attivo per 11 milioni. A Milanello sono arrivati 7 giocatori, di cui 2 in prestito.”

Fonte foto: Instagram, @acmilan

