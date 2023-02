Eintracht Francoforte-Napoli, biglietti già esauriti: la rabbia dei tifosi

Eintracht Francoforte-Napoli: sarebbero già terminati i biglietti per assistere alla sfida di Champions League.

La prossima sfida del Napoli in Champions League sarà contro l’Eintracht Francoforte e nella giornata di oggi è partita la prevendita dei biglietti. Questi ultimi sarebbero però già terminati e la reazione dei tifosi azzurri non è passata di certo inosservata.

Come riportato dal Corriere dello Sport in tanti si starebbero chiedendo come sia possibile che in venti minuti sia già tutto sold out.

“Partiva questa mattina la prevendita per prenotare un posto per la trasferta di Francoforte. Il 21 febbraio alle ore 21 il Napoli sfiderà l’Eintracht per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La procedura era la seguente: sul sito del club azzurro bisognava prenotare un voucher attraverso il quale poter acquistare sulla piattaforma il biglietto per la trasferta tedesca. Prelazione oggi e fino a giovedì riservata solo agli abbonati. La procedura è duranta una ventina di minuti: in poco tempo, infatti, i biglietti sono già andati esauriti e anche i tifosi che erano riusciti a collegarsi su Ticketone sono stati costretti, loro malgrado, a scoprire che non c’era più disponibilità di tagliandi. Sui social è scoppiata la rabbia, tanti i messaggi di disappunto da parte dei tifosi del Napoli che per motivi di linea o semplicemente per tempistica non sono riusciti a prenotarsi per la trasferta europea.”

Fonte foto: Instagram, @dilorenzo22

