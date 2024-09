UFFCIALE – Pioli è il nuovo allenatore dell’Al-Nassar

Stefano Pioli vola in Arabia Saudita: l’Al-Nassar ha comunicato il suo arrivo in panchina attraverso una nota ufficiale.

Stefano Pioli è il nuovo allenatore dell’Al-Nassar. Inizia dunque per lui una nuova avventura in Arabia Saudita, all’interno del club in cui è presente anche Cristiano Ronaldo.

Tuttomercatoweb riporta la situazione nel dettaglio:

Adesso è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore dell’Al Nassr. Ad annunciarlo è stato la stessa società araba su Instagram, con l’allenatore che si lega dunque al club che ha in rosa anche Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic: “Pioli è Nassrawi. Diamo il benvenuto a Stefano Pioli come nuovo allenatore.”. Pioli ha firmato un contratto che gli permetterà di guadagnare 12 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi 3 anni, uno stipendio che nessuno in Serie A poteva garantirgli. Pioli ha battuto la concorrenza di Sérgio Conceição, Xavi, Thomas Tuchel e soprattutto del polacco Maciej Skorza, ex allenatore dell’Al Ettifaq e vincitore della Champions League asiatica sulla panchina degli Urawa Red Diamonds nel 2023. Oggi allena proprio la formazione giapponese, dove è tornato appena dieci giorni fa.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

