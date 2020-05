Spadafora incompetente perché non conosce lo Sport. Le 12 rose spinose di De Laurentiis

Padovan: Spadafora è incompetente perché non conosce lo Sport in generale ed il calcio in particolare. E’ un Governo pauroso perché ha paura della rivolta demagogica, frutto di ignoranza, visto che il calcio professionistico traina lo Sport

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari giornalisti ed opinionisti per parlare della ripresa del campionato interrotto a causa del coronavirus e di De Laurentiis che ha delle rose con tante spine, innanzitutto i rinnovi.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Chiariello: “Il fatto che ci siano casi non vuol dire che un sistema intero non riparte, non possiamo chiuderci come la fase 1”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “In Europa non c’è solamente Ceferin, ma un sistema di poteri abbastanza chiaro. Le maggiori leghe sono i principali azionisti e riferimenti della UEFA, addirittura i club più importanti si sono creati le loro organizzazioni. Tebas sta facendo i complimenti a Dal Pino e De Siervo per come stanno agendo nell’emergenza. Le parole di Agnelli di ieri sono fortissime, le parole di Tebas sono fortissime. In Inghilterra il Governo è favorevole alla riapertura, idem in Spagna, anche la Bundesliga va verso la ripartenza. Il fatto che ci siano casi non vuol dire che un sistema intero non riparte, non possiamo chiuderci come la fase 1″.

Padovan: “Spadafora è incompetente. Veramente c’è qualcuno che pensa di riprendere a Settembre? Non cambierà niente”

Giancarlo Padovan, giornalista: “Spadafora è incompetente perché non conosce lo Sport in generale ed il calcio in particolare. E’ un Governo pauroso perché ha paura della rivolta demagogica, frutto di ignoranza, visto che il calcio professionistico traina lo Sport. E’ arrivato il momento di parlare a chiare lettere anche del Governo, non solo del Ministro. Non sono soddisfatto neppure delle risposte di Conte, ha una visione ristretta dello sport. E’ necessario riaprire lo sport di vertice e quello di base, con le dovute precauzioni, senza paure quali altri Paesi non hanno. Ieri il Colonia ha registrato 3 giocatori positivi, non hanno terminato gli allenamenti, ma hanno isolato i positivi. Questo vuol dire convivere con il virus, accettare che qualcuno ancora si ammali. Ho contato 3 Regioni con presidenti del PD che vuole fare qualcosa di diverso da ciò che dice il Governo. Il calcio è lavoro ed il lavoro dopo la salute è la priorità che cerchiamo di rispettare. Secondo me non si giocherà, alla fine il Governo si prenderà una responsabilità del genere. Oppure al primo positivo si tornerà al punto di partenza senza giocare più, sono addolorato ma sono molto pessimista. Veramente c’è qualcuno che pensa di riprendere a Settembre? Non cambierà niente”.

Bellinazzo: “Quando si parla di sostengo allo Sport non si parla di dare lo stipendio a Cristiano Ronaldo. Siamo in presenza di una Babele di indecisioni”

Marco Bellinazzo, Sole24Ore: “Esiste una struttura economica attraverso cui il calcio di vertice va a finanziare lo sport di base, attraverso 1/3 di imposte versate, che rischia di essere irreparabilmente danneggiato. Ad oggi c’è bisogno di misure che possano dare ossigeno, che non costino nulla, ma saldino un sistema sociale importante. Purtroppo il Governo sta mettendo da parte la problematica. Quando si parla di sostengo allo sport non si parla di dare lo stipendio a Cristiano Ronaldo, ma ha diverse funzioni: garantire un supporto sociale, sanitario e sportivo al settore. Se si ha presente questo triplice valore, non si può pensare di censurarsi in misure importantissime dietro ad una paura demagogica dell’opinione pubblica. Non è facile prendere decisioni in questo momento, sono sempre stato molto laico e poco polemico. Di fronte a determinate situazioni vedo grande approssimazione, questo tipo di incompetenza si aggiunge all’incompetenza storica del calcio italiano a far fronte al settore. Questa somma sta producendo la Babele di indecisioni. Esiste un’unanimità legata ai diritti tv, una volontà di fondo che non vede tutte e 20 squadre decise a ricominciare. Mi riferivo ovviamente agli ultimi anni, non agli ultimi mesi in cui c’è stata una difficoltà oggettiva di prendere una strada chiara . Oggi si sta cercando di individuare una soluzione, quella di portare a termine una stagione”.

Chiariello: “Le 12 rose spinose di Aurelio De Laurentiis”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Oggi mi rifaccio ad un articolo di CalcioNapoli24 di Gaetano Pantaleo e faccio una parafrasi: “Ad una bella signora si regalano 12 rose”. Attualmente De Laurentiis ha delle rose con tante spine: innanzitutto i rinnovi di Mertens e Callejon. Poi c’è Milik che ha tanti pretendenti, di Zielinski non ne parliamo dalla clausola per l’estero alle multe. Poi ci sono i desaparecidos: Llorente e Lozano. Allan e Koulibaly, l’oro di Napoli a chi andranno? Maksimovic, Ghoulam, Hysaj ed infine la più spinosa: Meret. Incedibile per De Laurentiis, ragazzo che ha bisogno di un faccia a faccia con Gattuso e di tanta fiducia”.

