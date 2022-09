ULTIM’ORA – È morto Bruno “Maciste” Bolchi, aveva 82 anni

La Gazzetta dello Sport – È morto Bruno “Maciste” Bolchi, aveva 82 anni.

Queste le parole del quotidiano, sulla triste notizia divulgata in questi minuti:

“È morto ieri sera, in una clinica a Firenze Bruno Bolchi, ex calciatore e allenatore: aveva 82 anni. Nato a Milano il 21 febbraio 1940, viveva da tempo a Pieve a Nievole (Pistoia). Era ricoverato da qualche giorno per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Il suo soprannome, ‘Maciste’, se lo guadagnò all’Inter per il suo fisico possente. Fu anche il primo calciatore, nel 1961, ad apparire sulle figurine della Pani“.

