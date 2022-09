La Gazzetta dello Sport – Kim ha conquistato i tifosi: ma clausola di 50mln rischiosa.

Kim ha conquistato il Napoli e tutti i suoi tifosi, riuscendo nell’impresa di non far rimpiangere in alcun modo Kalidou Koulibaly. Tuttavia, il quotidiano fa presente un dettaglio importante:

“Nel contratto del sudcoreano è presente una clausola rescissoria da 50 milioni che potrebbe ingolosire qualche club straniero: un rischio oggettivo, anche se il Napoli confida negli ottimi rapporti con i suoi agenti e nel desiderio del ragazzo di imporsi in maglia azzurra. E anche in caso di addio, la plusvalenza sarebbe da capogiro: De Laurentiis, che in estate l’ha pagato 20 milioni, ne incasserebbe più del doppio a un solo anno di distanza”.

Fonte foto: Instagram, @kiminjae3.

