Napoli, Mertens non rinnova: l’addio sembra ormai certo

Già i problemi c’erano prima dell’ammutinamento, ma post Salisburgo la situazione è precipitata in maniera netta. Dries Mertens sembra essere sempre più lontano dal rinnovo con gli azzurri, e di conseguenza anche dalla sua permanenza. Il belga, con il contratto in scadenza nel 2020, probabilmente andrà via a parametro zero, pronto ad accordarsi con qualsiasi altro club a partire già da febbraio. De Laurentiis non si smuove dalla sua offerta (circa 3.5 milioni di euro a stagione). Vedremo come andrà a finire.

Fonte Mattino.

