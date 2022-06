Demme, parla l’agente: “Vuole giocare di più, rifletteremo sul futuro”

L’agente del giocatore azzurro fa il punto sul futuro del suo assistito

Marco Musiello, agente di Diego Demme ha parlato a Calcionapoli24 del futuro del centrocampista tedesco.

Queste le sue parole:

“Con tutto il rispetto, per la persona speciale e pacata che è, vorrebbe giocare di più, è naturale. Non ha però mai creato problemi al club. A Napoli sta bene, da adesso però bisogna pensare a quello che è meglio per il club e per il calciatore. Serve una riflessione profonda”.

