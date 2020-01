Napoli, Fabian è irriconoscibile: quante insufficienze, e il mercato lo chiama

Fabian Ruiz non è più la certezza di qualche mese fa, questo sembra evidente guardando le sue ultime prestazioni. Un problema probabilmente di ruolo, un’incomprensione tattica. Ma che Gattuso deve risolvere in tempi brevi, perchè i voti allo spagnolo apparsi sui quotidiani di stamattina sono decisamente sotto la sufficienza:

La Gazzetta dello Sport lo indica come il peggiore in campo con un 5: “Sarà anche un problema di ruolo, ma lo spagnolo è ancora irriconoscibile. Il Napoli corre e lui rallenta l’azione. E come schermo difensivo non è efficace”.

Identico anche per il Corriere dello Sport, che scrive: “Con Gattuso fa il regista, ma ancora non si riconoscono i livelli di gioco del campionato scorso. Porta palla e non incide, mentre in fase difensiva non protegge i due centrali. Esce tra i fischi”. Voto 5.5 per il Corriere della Sera, 4.5 per Il Mattino.

Calciomercato, Barcellona e Real Madrid alla finestra

In Spagna però non mollano il ragazzo nonostante le brutte prestazioni dell’ultimo periodo. Lo spagnolo piace molto a Real Madrid e Barcellona, pronte a tentare l’affondo in estate. Difficile pensare che si muovi a gennaio, più facie invece ipotizzare un suo addio ad Agost