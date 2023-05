Sostituto Kim, Scalvini costa troppo: il club vira sul greco Mavropanos, i dettagli

Sostituto Kim, Scalvini costatroppo: il club vira sul greco Mavropanos

Calciomercato – Il Napoli è in cerca del sostituto di Kim Min Jae per il quale il Manchester United è pronto a pagare la clausola rescissoria valida per l’estero nelle due prime settimane del mercato. Dell’erede di Kim ne parla Ciro Venerato esperto di mercato al TG Sport della Rai. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Con l’addio ormai imminente di Kim (lo United è pronto a versare 60 milioni di clausola al Napoli) lo scouting azzurro cerca il suo erede. Scalvini piace, ma costa un botto. Meno caro ma ritenuto affidabile il greco Konstantinos Mavropanos, greco dello Stoccarda. Nazionale ellenico classe 1997. Un perticone di quasi 2 metri, molto gradito a Castel Volturno. Primi passi con gli agenti, poi si vedrà. Smentite su Danso del Lens: è stato proposto ma non rientra nei piani azzurri”.

