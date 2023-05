Ag. Laurientè: “Interesse Napoli? Sarebbe un tridente da urlo con Kvara e Osimhen”

Calciomercato Napoli, le parole dell’ag. di Laurienté

Notizie Calcio Napoli – L’agente di Armand Laurientè Roberto Meloni è intervenuto A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma. Di seguito le dichiarazioni dell’agente:

Ag. Laurienté:

“Laurienté? Veniva da un contesto totalmente diverso e il primo anno in Italia, si sa, non è semplice. Nuova lingua, nuovo ambiente, nuovi schemi, nuovi allenamenti per cui siamo contenti della sua prima stagione, c’è solo da migliorare. Armand è duttile, gioca da esterno destro e sinistro, ovviamente predilige giocare a sinistra, ma non si trova male neanche a destra.

Gli interessi per Laurienté non mancano, ma siamo concentrati sul Sassuolo. Poi, il mercato è pazzo e non si sa mai quello che può accadere. Siamo tranquilli, sereni e concentrati fino al termine della stagione, poi ci sarà modo per poter analizzare tutto.

Si fida molto di noi per cui lui pensa solo al campo e per il resto ci penseremo noi. Ecco perché gli interessi non sono per lui delle distrazioni, ma solo degli stimoli per migliorare e fare sempre meglio.

L’interesse di Giuntoli? Preferisco non dare riscontro. Fa piacere sapere l’interesse di club importanti, del Napoli che ha vinto lo scudetto e di una società che cresce di anno in anno. Lui ha il potenziale per giocare partite importanti come quelle che giocherà il Napoli, ma il mercato è sempre un enigma.

Tridente Kvara-Osimhen-Laurienté? Sarebbe da prendere subito al Fantacalcio!”

