Corriere dello Sport – Doveri la tiene bene: corretto non fischiare il rigore ai danni di Rrahmani

L’edizione odierna del quotidiano, ha commentato la direzione di Doveri, il quale ieri sera ha gestito Napoli-Milan. Questa la moviola da 6 in pagella:

“Partita con qualcosa da rivedere per Doveri, che però la tiene bene. Rischia Rrahmani, ma è corretto non fischiare rigore nel contatto con Loftus-Cheek: quest’ultimo si allunga il pallone e finisce contro l’avversario che di suo rischia frapponendosi. Tiro di Mazzocchi, Simic col braccio sinistro in area, ma attaccato al corpo (braccio dietro la schiena), ok far proseguire. Rrahmani mani sulla schiena di Pulisic che cade: nulla. Ancora, nel finale l’effetto ottico fa gridare al rigore: ma Musah, su deviazione ravvicinata di Loftus-Cheek, la tocca di petto e non di braccio destro che è largo (e, nel caso, punibile)”.

