UFFICIALE – Il Napoli festeggia il compleanno di Kvara: oggi compie 23 anni

Compleanno in casa Napoli, oggi Khvicha Kvaratskhelia compie 23 anni. È il secondo compleanno in azzurro per il georgiano. Questo il post di auguri su X:

Auguri a Khvicha che compie oggi 23 anni! 🥳 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0gva8iJs8P — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 12, 2024

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milan-Napoli, Mazzarri: “Al di là del gol abbiamo fatto un’ottima gara”

Milan-Napoli, Mazzocchi: “Meritavamo qualcosa in più”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni a Milano, Fedez a Miami: sono sempre più lontani