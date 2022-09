Sky Sport – Retroscena Ronaldo: affare con Leao, ma si è inserito il Napoli per un motivo.

Secondo gli esperti, sembrerebbe che Cristiano Ronaldo fosse destinato al Milan, in modo da poter disputare la tanto ambita Champions League. Inizialmente l’affare di Mendes era uno scambio Leao-Chelsea o Psg e Ronaldo al Milan. Tuttavia, l’affare è sfumato in tempi rapidissimi, perché i rossoneri non hanno avuto la minima intenzione di rinunciare a Leao. La strategia del Milan è basata sui giovani talenti e l’arrivo di Ronaldo non avrebbe fatto altro che stravolgere i piani societari.

Niente al caso, perché poi ci ha provato il Napoli, stando al fatto che Mendes e De Laurentiis godono di un ottimo rapporto. L’affare sembrava poter prendere un avvio importante, tanto che i due si sono sentiti per giorni, ma l’inserimento di Osimhen al Manchester United a 100 milioni, per l’inserimento di Ronaldo in prestito non ha convinto in toto. Difatti, la proposta dei partenopei è stata chiara: lo United avrebbe dovuto pagare l’intero stipendio di Ronaldo e per Osimhen 120 milioni. La proposta però non è mai stata presa in considerazione.

