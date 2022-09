Tuttosport – Inter, rosso da 140mln: Dumfries e Gosens alla porta.

Guai in casa Inter, che secondo le indiscrezioni del quotidiano, sembrerebbe avere ancora eccessivi problemi finanziari, tanto da dover sacrificare un altro pezzo grosso. Si terrà oggi il Cda dell’Inter, nel quale verrà approvato il bilancio 21/22, che si chiuderà con un tasso ancora più elevato rispetto a quanto ipotizzato: 140 milioni di euro.

Dunque, fra gennaio e giugno sarà obbligatoria un’altra cessione pesante, anche se non sono da escludere due uscite di spessore, per non indebolire troppo la squadra e ritornano in voga i soliti nomi, ovvero, Dumfries e Gosens.

Fonte foto: Flickr.com

