Feltri, ora è il turno della Calabria:”Ndrangheta? Tranquilli non è mai andata via” [FOTO]

Vittorio Feltri continua nei suoi attacchi, adesso tocca alla Calabria

Dopo aver definito i Meridionali inferiori, Vittorio Feltri continua nella sua campagna antimeridionalista. Oggi è il turno della Calabria, dove secondo il giornalista la ndrangheta non è mai andata via. Il tutto è avvenuto attraverso il suo account Twitter ufficiale, dove ha cosi scritto: “Jole Santelli, governatrice della Calabria avverte: “se restiamo fermi arriva la ‘Ndrangheta”. Non si preoccupi: è già arrivata, anzi non se ne è mai andata”.

Jole Santelli, governatrice della Calabria avverte: “se restiamo fermi arriva la ‘Ndrangheta”. Non si preoccupi: é già arrivata, anzi non se ne è mai andata. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 2, 2020