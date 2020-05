Fase 2, ecco cosa cambia dal 4 Maggio. Ancora molti dubbi da chiarire

Dal 4 Maggio scatta la fase 2, ecco quali saranno i cambiamenti

L’Italia si appresta ad entrare nella tanto annunciata fase 2, ma in attesa di alcuni chiarimenti ecco quali saranno le novità :

– Via alle visite ai congiunti, con distanziamento e mascherina.

– Sarà consentito il rientro al proprio domicilio.

– Nei luoghi chiusi sarà obbligatorio l’uso nella mascherina.

– Sì alle passeggiate lontano dall’abitazione.

– Saranno consentiti i funerali fino a un massimo di 15 persone presenti.

– Sarà permesso fare jogging con un distanziamento di 2 metri.

– Ristoranti e bar potranno vendere cibo da asporto.

Nonostante tutto, ci sono ancora molti dubbi da chiarire. Infatti non è escluso che prima della pubblicazione sulla Gazetta Ufficiale, potrebbero arrivare nuovi chiarimenti da Palazzo Chigi. Di seguito, ecco quali potrebbero essere i punti che necessitano di chiarimenti. Tra questi e ancora in discussione chi ritenere congiunti, e la loro privacy. Senza dimenticare lo spostamento dei cittadini tra Regioni diverse, e le motivazioni valide per farlo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Feltri, ora è il turno della Calabria:”Ndrangheta? Tranquilli non è mai andata via” [FOTO]

Calciomercato, il Napoli ha messo gli occhi su Sirigu e Belotti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vescovo Calabria, “troppi attentati”