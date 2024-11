Televomero – Scotto: “Conte deve incrociare le dita per nessun infortunio in Nazionale”

Il giornalista Giovanni Scotto, è intervenuto in diretta alla trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli: “Il Napoli rimane primo ed è la cosa più importante, si ritroverà quasi a fine mese capolista da sola. E dietro c’è tanto movimento, cinque squadre in due punti. Mi piace il termine equilibrato, vedere Lazio e Fiorentina lì mi fa pensare che non tutti i valori si sono espressi al meglio.

Quindi il Napoli deve stare attento a esprimere il proprio valore, che magari può non essere il primo, ma comunque dev’essere in alto. ‘Che significa’ in totale Conte lo ha detto 28 volte tra DAZN e conferenza stampa. Era reduce dalla partita, pochi minuti dopo, non è la prima volta che regala un po’ di materiale per i social.

Ranieri riesce nonostante di aver dichiarato di aver chiusa la sua esperienza da allenatore non resiste al cuore e al sentimento e torna nella sua Roma, ben consapevole di aver una brutta gatta da pelare. Quello che Conte deve fare è incrociare le dita per nessun infortunio. Da domani si entra nel vivo, ci saranno gli italiani con Lukaku, poi Kvaratskhelia e via via tutti gli altri. L’infortunio in Nazionale è già capitato, Lobotka tra l’altro è stato richiamato da Calzona, si poteva evitare questa convocazione”.

