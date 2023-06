Calciomercato Napoli: Montefusco su allenatore e DS

Calciomercato Napoli si devono sciogliere due nodi per entrare nel vivo

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Montefusco, dice la sua su cosa accade, o è già accaduto, all’ombra del Vesuvio.

Secondo l’ex calciatore e allenatore del Napoli la conduzione tecnica della squadra è già stabilità da molto – “Ma vi pare che il Napoli, un club da sempre lungimirante, non abbia ancora scelto l’allenatore? Non ci credo proprio. Io vi dico di più, la società il nuovo allenatore lo ha già preso un mese fa! Hanno voglia di dire ciò che vogliono, il presidente l’allenatore già lo ha scelto e nessuno mi farà cambiare idea” – questa la sua dichiarazione.

Inoltre, Montefusco, ha aggiunto: “Giuntoli? Non capisco perché si debba trattenere uno che a Napoli non ci vuole più stare, ma perché se tua moglie dice: “Non voglio stare più con te”, tu la obblighi a restare? Giusto che vada via anche lui, come è stato liberato Luciano Spalletti, dovranno fare lo stesso anche con il direttore sportivo. Tra l’altro il Napoli deve tenersi stretto i due osservatori che trovano i calciatori, loro sono i mostri da blindare, come ha già fatto la società partenopea”.

Fonte foto www.flickr.com