Calciomercato Napoli, parla Venerato: “Fabian priorità per il Real, si a Jovic nella trattativa”

Ciro Venerato, giornalista di Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni circa le ultime trattative tra Napoli e Real Madrid.

“Il Real Madrid non potrà inserire Lucas Vazquez nella trattativa per Fabian Ruiz. Smentito interesse azzurro per esterno iberico. In quella zona del campo restano Boga e Berardi i preferiti di Gattuso. Resta Jovic l’unico tesserato del Real Madrid che il presidente Perez potrebbe inserire per arrivare al cartellino di Fabian Ruiz, prioritario obiettivo del club madrileno”.

