UFFICIALE – Napoli-Milan, sarà tutto esaurito al Maradona

Ufficiale, Napoli-Milan è sold out

Napoli-Milan è praticamente sold out, ad annunciarlo è il responsabile dell’Area Sport di Ticketone Amedeo Bardelli che è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto dichiarato:

“Napoli-Milan sold-out? In pratica sì. Come ho detto già più volte, sul web si può ancora trovare qualcosa che si libera da sponsor o zone che si possono mettere in vendita. Sostanzialmente qualcosina per un paio di giorni ma si parla di posti meno belli. La gente si è messa in fila ben prima dell’apertura della vendita, tra l’altro su internet la vendita era riservata soltanto a chi ha la Fidelity Card del Napoli, è stato un assalto che noi abbiamo ben arbitrato tra punti vendita e web. Tra l’altro nei punti vendita si può acquistare anche senza tessera. Nonostante tutto abbiamo esaurito tutto quanto. Curva A e Curva B sono praticamente esauriti in 35-40 minuti. Se ci fossero stati due stadi Maradona li avremmo comunque riempiti e ho detto poco. C’è tanta voglia di vedere quello che riserva la squadra, sono anche io molto entusiasta di questo.”

