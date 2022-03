Bacconi avverte il Napoli: “Deve ritrovare identità, altrimenti con il Milan si farà male”

Bacconi sul Napoli e il big match contro il Milan

Adriano Bacconi tattico, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, commentando le ultime sfide che ha affrontato il Napoli. Di seguito le sue parole:

Bacconi avverte il Napoli

“Uscire con il Barcellona è stato positivo per il Napoli perchè vuol dire togliersi l’Europa League e pensare al campionato. Vincere con la Lazio e in questo modo è stato fantastico per cui secondo me i risultati aiutano il Napoli ad arrivare bene alla sfida contro il Milan. Pero’ in entrambe le partite non si è visto il vero Napoli, quello che col possesso palla domina le partite e non fa tirare in porta gli avversari. Il Napoli deve ritrovare la sua identità, col Milan sarà fondamentale perchè altrimenti i rossoneri ti fanno male”.

