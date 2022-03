Obiettivo Spalletti: Anguissa e Lozano in panchina con il Milan. I dettagli

Obiettivo di settimana per Spalletti, avere Anguissa e Lozano in panchina in vista del big match contro il Milan

Notizie Napoli calcio – Obiettivo di settimana per Spalletti, avere Anguissa e Lozano in panchina per il big match contro il Milan. L’edizione odierna di Repubblica evidenzia come per il Napoli ci sia la “settimana tipo” per preparare la sfida di domenica sera contro il Milan. Ecco quanto si legge riguardo la situazione infortuni:

Obiettivo Spalletti

Ci sono alcuni ingredienti da aggiungere ad un Napoli tornato protagonista: completare il rodaggio di Lobotka per assegnargli una maglia da titolare, ma anche recuperare Anguissa e Lozano. Entrambi sperano di accomodarsi in panchina.

