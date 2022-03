Jolanda De Rienzo: “Siamo stufi delle partite condizionate dagli errori degli arbitri. É scandoloso

Lazio-Napoli, Jolanda De Rienzo critica il comportamento arbitrale

Jolanda De Rienzo ha usato parole pesanti sul mancato rigore concesso al Napoli per il tocco di mani di Luiz Felipe. La giornalista ha affermato questo comportamento scandaloso in un video postato sul canale Youtube. Ecco le sue parole:

“Siamo stufi delle partite condizionate dagli errori degli arbitri. Lo abbiamo visto anche nei match della Juventus e del Milan. Ho visto un tocco plateale di mani non ravvisato dall’arbitro e non segnalato dal VAR che era chiaramente calcio di rigore e poteva costare caro al Napoli. Alla tecnologia c’era Massa che se n’è fregato e non ha minimamente richiamato Di Bello. Trovo questo comportamento scandaloso quando invece poteva tranquillamente aiutare l’arbitro”.