Bucciantini, Napoli: “Reazione impressionante dopo il gol della Lazio, c’è un rigore non dato”

Il giornalista elogia il Napoli per la reazione alla rete dei biancocelesti

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Nel suo intervento ha analizzato la gara di ieri sera allo Stadio Olimpico tra Lazio e Napoli.

Queste le sue parole:

“Con certi giocatori il Napoli era primo a settembre, ottobre e novembre. Ora che li ha ritrovati è tornato primo. Sono stato impressionato da ciò che succede dall’88’, ossia dal gol del giusto pareggio della Lazio. Nella partita l’1-1 ci stava, per quanto visto in campo. Ma non per quanto visto nell’area di rigore della Lazio, c’è stato un rigore non dato. Per il Napoli sarebbe stato un buon punto, anche perché c’era stato quest’episodio del rigore, ci si poteva cullare su quello. Invece c’è stata una reazione impressionante”.

