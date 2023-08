De Laurentiis vuole subito il rinnovo di Osimhen: le ultime

Secondo quanto riportato da Il Mattino il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe subito il rinnovo di Victor Osimhen.

Mancherebbe davvero poco al rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe fretta di prolungare l’accordo dell’attaccante nigeriano con il club azzurro. L’obiettivo è quello di fissare il nuovo termine al 2026 ed offrire un ingaggio di più di 10 milioni a stagione.

Ecco quanto riportato in merito sul noto quotidiano campano:

“Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, mentre quello arabo avrà una settimana in più, per tenere in sospeso con i suoi petrodollari i top player di mezza Europa. Tra questi, inutile dirlo, c’è Osimhen. DeLa, però, conta di chiudere la telenovela con un rinnovo di un anno (fino al 2026), raddoppiando la cifra del suo ingaggio (oltre 10 milioni di euro a stagione) con una clausola rescissoria da 150 milioni.”

