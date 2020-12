Clamoroso – Buffon graziato per la bestemmia, mancano le prove

Sulle colonne di Libero, emerge la mancata squalifica a Pierluigi Buffon.

Il portiere della Juventus, Pierluigi Buffon, è stato di fatto graziato per aver bestemmiato nel corso di Parma-Juventus:

“Nel finale della partita di sabato contro il Parma, si è sentito chiaro come il portiere della Juve si sia rivolto a Portanova, appena entrato: ‘Porta,mi interessa che ti vedo correre e stare lì Dio c**e a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o’. Se Cristante,ma si potrebbe citare anche il caso precedente (marzo 2020) di Donati durante Lecce-Atalanta, è stato fermato dal giudice sportivo (quindi dalla prova tv) per ‘piena garanzia tecnica e documentale’ delle immagini a disposizione, Buffon pare si sia “salvato” perché che non ci sarebbero primi piani dell’episodio a renderne immediato il riconoscimento, oltre al fatto che al giudice non è arrivato materiale dalla Procura federale. Eppure, il video virale sui social spazza ogni dubbio, inequivocabile. Due pesi e due misure? O a pensar male si fa peccato?”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ricorso Juve-Napoli: oggi la decisione del Coni, tre i possibili scenari

Infortunio più grave del previsto per Koulibaly: si allungano i tempi di recupero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

È morta Joselyn Cano, la Kim Kardashian messicana aveva 30 anni