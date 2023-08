Garcia su Natan: “Con lui abbiamo fatto un grande acquisto, lo faremo crescere tanto”

Garcia su Natan

Nel corso della conferenza stampa nel dopo gara di Napoli-Sassuolo, il tecnico degli azzurri Rudi Garcia ha parlato anche del difensore brasiliano Natan. Ecco quanto dichiarato:

“Ha bisogno di tempo, arriva dal Brasile, è giovane, non parla la lingua e deve imparare il nostro calcio. Io lavoro con lui, lo faremo crescere tanto, è un acquisto importante per noi, lo vedo ogni giorno e si sta sciogliendo, è meno timido e crescerà ancora per aiutarci. Poi Juan Jesus sta dando soddisfazione dietro, c’è Ostigard e siamo messi bene in difesa. Di sicuro possiamo dire che con Natan abbiamo fatto un grande acquisto.”

