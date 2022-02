Salernitana, incidente per Ribery. Salterà la prossima gara contro l’Inter

Salernitana, Ribery coinvolto in un incidente

Frank Ribery, calciatore della Salernitana, è stato coinvolto in un incidente automobilistico. Il calciatore francese, non era alla guida del veicolo e non ha riportato gravi conseguenze. Lo stesso club granata ha diramato un comunicato:

“A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni.”

