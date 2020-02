Commisso attacca ancora la Juve: “Nedved irrispettoso, non si può mettere contro me!”

Commisso attacca ancora la Juve. Le dichiarazioni a Tgr Rai Toscana

Commisso attacca ancora la Juve e dopo lo sfogo di ieri, nel post gara in cui la sua Fiorentina è stata battuta dalla Juventus, il presidente del club viola, è tornato a parlare al Tgr Rai Toscana:

“C’è ancora rabbia perché nessuno si è ancora scusato con noi, né Nedved né nessun’altro. Se era stato solo un incidente io stavo zitto ma dato che sono tre gli incidenti devo parlare. Contro Genoa e Inter c’erano dei rigori per noi perché non sono andati al VAR? Se a Bentancur avessero dato simulazione lui sarebbe stato espulso. La Juventus ha ricavi altissimi ma pagano quanto noi alla Federazione e dobbiamo essere trattati allo stesso modo. Nedved non si può mettere contro di me. Non doveva parlare così, è stato irrispettoso. Io chiedo rispetto alla Lega per il bene del calcio italiano, non chiedo nessun favore perché non ne ho bisogno però non voglio che mi trattino come lo scemo dall’America”.

