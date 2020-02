Napoli può ambire all’Europa, rabbia di Commisso ed altro a Radio Marte

Bucchioni: i l Napoli era partito per vincere lo Scudetto e se ritrova lo spirito giusto non si può precludere alcun obiettivo

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti opinionisti e giornalisti per discutere del Napoli, del match che gli azzurri affronteranno questa sera a Genova contro la Sampdoria, della rabbia di Commisso per le decisioni arbitrali nella gara che la Fiorentina ha disputato contro la Juventus ed altro

Enzo Bucchioni, giornalista

“Il Napoli era partito per vincere lo Scudetto e se ritrova lo spirito giusto non si può precludere alcun obiettivo. Stasera il Napoli non dove buttarsi avanti perché la Samp chiuderà gli esterni e gli azzurri dovranno trovare altri varchi.

Mi chiedo come mai un arbitro che viene richiamato da un collega più esperto, va al Var, va a rivedere l’episodio e non capisce che non era rigore. Questo mi sorprende: il Var serve a far riflettere su un possibile errore e in base a tutto ciò è scattata la rabbia di Commisso”.

Mauro Bergonzi, ex arbitro

“Juventus-Fiorentina e lo sfogo di Commisso? Sul primo calcio di rigore c’è poco da dibattere: l’interpretazione è stata giusta e il Var è intervenuto in maniera corretta anche perché l’arbitro in campo non poteva vederlo. Per l’interpretazione attuale, quel rigore c’era tutto. Non sono d’accordo invece sulla decisione del secondo rigore: l’intervento su Bentancur è regolare e non so perché Calvarese lo abbia chiamato al Var. Quel rigore non lo avrei mai concesso e Pasqua non era ben posizionato perché era perpendicolare all’azione.

Pasqua è un arbitro giovane, ma ha fatto bene l’anno scorso, sta facendo bene quest’anno, in Coppa Italia è andato bene e anche ieri a parte quell’episodio, si è comportato bene. Pasqua ha talento, ed è giusto evidenziare gli errori e criticarlo, ma non dobbiamo tagliargli le gambe. A volte negli arbitri scatta l’orgoglio personale e pure quando si vanno a rivedere le immagini, si resta convinti delle proprie decisioni. Avrei voluto avere il Var ai miei tempi, ma accadeva anche a me, quando tornavo e rivedevo le immagini che raccontavano di un mio errore evidente, non volevo accettarlo e provavo a darmi ragione”.

Luca Marchetti, giornalista

“L’Inter esce rinforzata da questo mercato, la Lazio non ha fatto nulla mentre il Napoli merita almeno 7 perché ha comprato per il presente e per il futuro. Ha speso molto, continuerà a spendere ed ha già delineato le linee giuda di questa e della prossima stagione. La linea del Napoli non è cambiata, è stata sempre quella di puntare su giocatori semi sconosciuti e questo progetto l’ha porta ad essere una realtà consolidata in Europa.

Nel Napoli non c’è nessuno di incedibile e da Allan a Koulibaly, sono tutti sul mercato. Poi, dipenderà dalle offerte che arriveranno”.

Luca Pellegrini

“La testa del calciatore è particolare e a certi livelli, la voglia, la fame e la determinazione fanno la differenza. A Napoli si era appiattito un po’ tutto, anche prima dell’ammutinamento e l’arrivo di Gattuso insieme al mercato fatto hanno dato un segnale chiaro”.

Mario Sconcerti, giornalista

“Conte lo conosciamo per cui non mi soffermerei sulle sue parole, piuttosto quello che ho visto ieri è stata un’Inter che ha sofferto molto, ma nonostante ciò, vinceva 2-0 grazie al suo centravanti. La forza dell’Inter è stata dimostrata dal modo con cui ha rovesciato una gara che stava subendo.

Dopo le vittorie su Lazio e Juventus il Napoli può ambire all’Europa, ma deve conquistare 40 punti in 17 partite. Non è facile, perchè si tratterebbe di tenere una media-scudetto, ma il Napoli deve provarci”.

