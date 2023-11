Auriemma: “Ho sentito Mazzarri di recente: ecco cosa vorrebbe fare”

Auriemma parla dell’incontro avuto con Mazzarri

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato di Mazzarri come possibile nuovo tecnico del Napoli a Radio 24 nel corso di ‘Tutti Convocati’. Di seguito le parole del giornalista.

Auriemma:

“Mazzarri bis? Magari, non confermo perchè nessuno può sapere…ieri sera un nome, oggi un altro…ma credo sarà solo una parte del problema che verrà risolto, resta che non ci sia un ds che governi il club. Questo è il riscatto di Giuntoli e Spalletti. Se prendi Tudor che non conosce Napoli, non conosce ADL, che vuole giustamente un contratto di un anno e mezzo…è sbagliata l’idea di prendere Tudor per 7 mesi che ce ne mette due per conoscere l’ambiente, bisognava prendere Mazzarri o Cannavaro.

L’ho sentito di recente Mazzarri e lo trovo carico, anzi non vede l’ora di guidare una squadra così forte. La raddrizzerà, non la stravolgerà. Nel Napoli invece di assecondare un modo di giocare che i giocatori avevano da 2 anni ed entrare in punta di piedi nello spogliatoio, ha stravolto tutto. ADL doveva avere coraggio di vendere pezzi principali e cominciare un nuovo progetto ad esempio con Farioli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri-Napoli, traghettatore fino a giugno: strategia ADL in chiave futura

Marino: “Tudor è il profilo adeguato al momento del Napoli: sul modulo vi dico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”