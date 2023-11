Mazzarri-Napoli, traghettatore fino a giugno: strategia ADL in chiave futura

Mazzarri-Napoli traghettatore fino a giugno, strategia di ADL in chiave futura

Notizie calcio – Walter Mazzarri è vicinissimo al ritorno sulla panchina del Napoli per sostituire Rudi Garcia. In queste ore il tecnico è in contatto con De Laurentiis per trovare l’accordo definitivo.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la scelta Mazzarri da parte di De Laurentiis può essere letta anche in chiave futura: l’obiettivo del patron è quello di affidare la squadra ad un traghettatore, così da essere libero di scegliere il nuovo tecnico a giugno e magari provare un nuovo affondo con Antonio Conte.

