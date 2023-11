Fabrizio Romano: “Mazzarri ha firmato con il Napoli, oggi l’annuncio”

Fabrizio Romano annuncia il ritorno di Mazzarri al Napoli

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, attraverso il suo account Twitter ufficiale ha annunciato il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il tecnico avrebbe firmato un accordo con De Laurentiis fino a giugno 2024, l’annuncio dovrebbe arrivare ad ore. Ecco il tweet:

“Il Napoli è vicino all’accordo per nominare Walter Mazzarri come nuovo allenatore in sostituzione di Rudi Garcia. Trattativa in essere fino a giugno 2024, contratto a breve termine. Mazzarri, dovrebbe firmare oggi se tutto andrà secondo i piani”.

🚨🔵 Walter Mazzarri, new Napoli head coach. Agreement sealed — valid until June 2024. Former Inter and Watford manager has signed the contract — set to be unveiled as new coach today. Mazzarri replaces Rudi Garcia. pic.twitter.com/R21tk0CoVS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2023

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napol, vicino l’annuncio di Mazzarri come nuovo allenatore degli azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Belen Rodriguez, la proposta di matrimonio di Elio Lorenzoni e il “sì”… ma qualcosa non torna