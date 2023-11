Mazzarri rifiuta proposta in Egitto, il motivo potrebbe essere Napoli

Sportitalia ha riportato che Walter Mazzarri avrebbe rifiutato una proposta dall’Egitto: la ragione potrebbe avere a che fare con il Napoli.

Continuano a spuntare retroscena relativi alla situazione del Napoli, questa volta si parla in particolare di Walter Mazzarri. Secondo Sportitalia quest’ultima avrebbe rifiutato una proposta del campionato egiziano. Non si sa ancora se il motivo abbia a che fare con il Napoli o meno.

Ecco quanto riportato in merito:

“Tudor, oggi ma non domani. Tudor e solo Tudor. Ma se Tudor non arriva che si fa? Se l’ex allenatore dell’Udinese vuole un anno e mezzo chi prendiamo? Il Presidente del Napoli, De Laurentiis, ci ha pensato tutta la notte e vuole farsi trovare pronto in caso di mancato accordo, entro oggi. Walter Mazzarri è l’uomo per tutte le stagioni a Napoli. 6 mesi e via. Poi nuovo progetto. Sono ore delicate dove si decide la stagione del Napoli. Un indizio per Mazzarri, secondo quanto raccolto da Sportitalia: aveva una proposta da un club del campionato egiziano. Stava per partire ma ha rinunciato alla partenza. I motivi li scopriremo entro poche ore.”

