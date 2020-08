INSTAGRAM – Il saluto di Rrahmani ai tifosi dell’Hellas Verona

Rrahamni saluti i tifosi del Verona con un messaggio su Instagram

Amir Rrahmani, saluta i tifosi del Verona attraverso Instagram. Parole toccanti quelle del difensore che, nel mercato di gennaio 2020, è stato acquistato dal Napoli. Queste le sue parole: “Un anno meraviglioso, Un anno indimenticabile, il mio primo in Italia, dove sono cresciuto tanto come calciatore e come uomo. Lascio Verona e l’Hellas, ma sarò sempre riconoscente alla Società, a mister Juric, ai miei compagni di squadra e ai meravigliosi tifosi gialloblù, che mi hanno sostenuto e voluto bene dal primo all’ultimo giorno, anche quando hanno saputo che il mio futuro sarebbe stato lontano da Verona. Una sola, ultima parola: GRAZIE”.

