Report SSC Napoli: si ferma Zielinski, lavoro personalizzato. Manolas seduta in gruppo

Report SSC Napoli

Report SSC Napoli, seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno.

“Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì allo Stadio Maradona per la terza giornata di Europa League (ore 21). Manolas ha svolto intera seduta in gruppo. Zielinski ha svolto allenamento personalizzato in palestra per un risentimento al piccolo gluteo”.

Condizioni Malcuit e Ounas

Questo l’aggiornamento da parte del Napoli calcio che oltre ad analizzare le condizioni di Manolas e Zielinski svela anche a che punto sono con i recuperi Malcuit e Ounas:

“Malcuit personalizzato in campo. Per Ounas tabella personalizzata in palestra”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Ziliani abbandona i social: “Il calcio italiano ha il cancro, è falsato. Il Palazzo collude, nessuno fa niente”

Napoli, il report dell’allenamento dopo la vittoria contro il Torino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

G20: parità genere è priorità assoluta per 8 persone su 10