Napoli, il report dell’allenamento dopo la vittoria contro il Torino

La SSC Napoli pubblica il report dell’allenamento odierno degli azzurri.

Il giorno dopo la vittoria contro il Torino, il Napoli è tornato al Konami Training Center per riprendere gli allenamenti. La SSC Napoli ha voluto come sempre rendere tutti partecipi di ciò che i giocatori hanno fatto in campo. Coloro che ieri sono scesi in campo hanno svolto un lavoro di scarico in palestra. Altri continuano invece a lavorare separatamente, come Malcuit che ha continuato le terapie ed il lavoro individuale in palestra. Lavoro personalizzato in campo per Manolas ed Ounas.

