Spalletti-Juric, tensione a bordocampo tra i due. Il motivo

Tensione tra Spalletti e Juric a bordocampo

Come riportato da Tuttosport nel corso di Napoli-Torino ci sono stati alcuni battibecchi tra Juric e Spalletti, che presi dalla tensione della gara non si sono risparmiati alcune frecciate. Lo stesso quotidiano, tenta di spiegare cosa è successo ieri:

“Tensione e feroci battibecchi a distanza tra Juric e Spalletti, tra urla e parole non proprio carine. Parole figlie delle ripetute chiamate filocasalinghe dell’arbitro Sacchi, della mancata espulsione di Anguissa e del fischio finale prima dell’ultimo calcio d’angolo per il Torino a tempo non ancora scaduto. Juric è chiaro e schietto come al solito”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Schira: “Il Napoli ha messo gli occhi su Bremer del Torino”

L’AIA salva Orsato, nessun provvedimento dopo Juventus-Roma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Netflix ha calcolato che Squid Game può valere 900 milioni