L’AIA salva Orsato, nessun provvedimento dopo Juventus-Roma

Orsato non subirà nessun provvedimento

Come riportato da Sportmediaset, Daniele Orsato non subirà alcun provvedimento dopo gli episodi di ieri in Juventus-Roma. L’episodio dle mancato vantaggio in occasione de rigore concesso alla Roma, è stato considerato un ‘errore-non errore e pertanto l’AIA non fermaerà Orsato. Anzi, i vertici della federazione arbitri hanno apprezzato il suo decisionismo e la sua prestazione non è stata valutata negativamente.

