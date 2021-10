Caso Lozano, il messicano non ha preso bene la sostituzione

Lozano non ha preso bene la sostituzione

Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante la vittoria contro il Torino, in casa azzurra non tutti sono felici. Nel corso del secondo tempo Spalletti ha deciso di sostituire Lozano, che era subentrato a sua volta a Politano, con il messicano che non l’ha presa benissimo. Ecco cosa dice il quotidiano:

“Lozano, ieri incavolato nero e anche irrispettoso nei confronti del suo allenatore dopo la sostituzione, dovrà siglare presto la pace”.

