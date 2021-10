Cosmi: “Disappunto di Lozano? Lo capisco ma non serviva più”

Serse Cosmi sul cambio di Hirving Lozano: “In quei 6-8 minuti Lozano non serviva più a niente”.

Serse Cosmi, nel corso di Canale 21, ha parlato del cambio di Hirving Lozano entrato in partita solamente durante il secondo tempo: “Ci sono dei momenti in una gara. In quei 6-8 minuti Lozano non serviva più a niente perché loro hanno portato dentro le torri. Capisco il disappunto di Lozano, ma io uno che era entrato l’ho tolto pure a 15′ dalla fine. Sono situazioni eccezionali e la ragione di squadra prevale. Se prendevi gol perché c’era una punta in più con Lozano in area che non ha quelle caratteristiche, poi tutti ti massacrano per non aver messo un difensore. Osimhen invece non poteva uscire, corre 150 minuti e salta”.

